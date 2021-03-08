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Как белорусы креативно поздравляют смелых партизанок с 8 марта

08.03.2021 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Как белорусы креативно поздравляют смелых партизанок с 8 марта

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  • 8.03.2021, 17:55
Как белорусы креативно поздравляют смелых партизанок с 8 марта

Яркие фото.

- Друзья, не забываем поддерживать наших боевых подруг, которых трусливый таракан кинул за решётку, пишет телеграм-канал «Баста».

Письма и открытки - лучшая поддержка для них. Полный список с адресами вы можете посмотреть здесь.











Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
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