|
Как белорусы креативно поздравляют смелых партизанок с 8 марта
Источник материала: Хартия'97
Как белорусы креативно поздравляют смелых партизанок с 8 марта
Яркие фото.
- Друзья, не забываем поддерживать наших боевых подруг, которых трусливый таракан кинул за решётку, пишет телеграм-канал
Письма и открытки - лучшая поддержка для них. Полный список с адресами вы можете посмотреть
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)