Источник материала: Хартия'97

Как белорусы креативно поздравляют смелых партизанок с 8 марта 1 8.03.2021, 17:55

Яркие фото.

- Друзья, не забываем поддерживать наших боевых подруг, которых трусливый таракан кинул за решётку, пишет телеграм-канал «Баста» .

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