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Белорусские баскетболистки узнали соперниц на ЧЕ-2021

08.03.2021 18:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Женская сборная Беларуси сыграет в группе с командами Испании, Словакии и Швеции на предстоящем чемпионате Европы. Это стало известно после прошедшей 8 марта жеребьевки.

Белорусские баскетболистки узнали соперниц на ЧЕ-2021
Фото: belarus.basketball

Группа А: Испания, Швеция, Беларусь, Словакия

Группа В: Сербия, Италия, Черногория, Греция.

Группа С: Словения, Бельгия, Турция, Босния и Герцеговина.

Группа D: Франция, Россия, Чехия, Хорватия.

Финальная часть женского чемпионата Европы-2021 пройдет с 17 по 27 июня в Испании и Франции. Команды разделены на четыре квартета, откуда только лучшие напрямую попадут в 1/4 финала розыгрыша. Дружины, которые займут вторые и третьи места, поспорят за выход в эту стадию соревнований, в поединках 1/8 финала.

В топ-5 женских баскетбольных сборных Европы входят Испания, Франция, Бельгия, Сербия и Беларусь.

 
 
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Женская сборная Беларуси сыграет в группе с командами Испании, Словакии и Швеции на предстоящем чемпионате Европы. Это стало известно после прошедшей 8 марта...
 
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