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Правозащитники признали политзаключенными 38 женщин
Источник материала: Навiны
С начала президентской избирательной кампании в отношении женщин возбуждено как минимум 141 политически мотивированное уголовное дело, сообщает правозащитный сайт spring96.org по случаю 8 Марта.
Не менее 49 женщин находятся в местах лишения свободы либо под домашним арестом. Десять из них осуждено к лишению свободы, остальные ждут судов. 38 женщин признаны политзаключенными.
Еще минимум 17 женщин приговорены к «домашней химии» или оштрафованы в рамках уголовных дел и находятся на свободе. Не менее 75 женщин находятся на свободе в статусе подозреваемых по уголовным делам, часть из них уехали за границу.
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С начала президентской избирательной кампании в отношении женщин возбуждено как минимум 141 политически мотивированное уголовное дело, сообщает правозащитный...
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