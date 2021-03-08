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Правозащитники признали политзаключенными 38 женщин

08.03.2021 18:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С начала президентской избирательной кампании в отношении женщин возбуждено как минимум 141 политически мотивированное уголовное дело, сообщает правозащитный сайт spring96.org по случаю 8 Марта.

Правозащитники признали политзаключенными 38 женщин

Не менее 49 женщин находятся в местах лишения свободы либо под домашним арестом. Десять из них осуждено к лишению свободы, остальные ждут судов. 38 женщин признаны политзаключенными.

Еще минимум 17 женщин приговорены к «домашней химии» или оштрафованы в рамках уголовных дел и находятся на свободе. Не менее 75 женщин находятся на свободе в статусе подозреваемых по уголовным делам, часть из них уехали за границу.

 
 
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С начала президентской избирательной кампании в отношении женщин возбуждено как минимум 141 политически мотивированное уголовное дело, сообщает правозащитный...
 
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