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Предприниматель Скорынин: «Наблюдаем по-сказочному гротескный пример противостояния правды и лжи, добра и зла»
08.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Ветеран белорусского бизнеса – к 8 марта.
– Для теперешних поколений интенсивность проживаемого сейчас исторического момента беспрецедентна, –
В те годы открывался новый мир, рушился занавес, распахивались наглухо забитые двери, в воздухе пахло свободой, и одновременно бурлило все — политика, литература, кино, музыка, история и публицистика. Это делало процесс эпохальных перемен более многомерным и оттого значительно менее болезненным для каждого из нас. Можно сказать, тогда мы получали больше утешений.
Сегодня, в нашем, на первый взгляд, сугубо локальном конфликте, мы, почти не веря своим глазам, отчетливо наблюдаем по-сказочному гротескный пример противостояния правды и лжи, добра и зла. Отвлекающих факторов практически нет, суть конфликта сконцентрирована в этической сфере.
И именно эта его одномерность, с одной стороны, делает его безжалостно тяжелым для участников, а с другой — придает ему мировое значение.
Это было поздравление с восьмым марта, если вы вдруг не поняли.
Мы давно привыкли к тому, что наши женщины — самые красивые, добрые и бескорыстные.
Теперь весь мир знает, что они еще и самые отважные.
Хотелось бы, чтобы они могли считать себя самыми счастливыми
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Предприниматель Скорынин: «Наблюдаем по-сказочному гротескный пример противостояния правды и лжи, добра и зла»
Ветеран белорусского бизнеса – к 8 марта.
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