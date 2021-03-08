Водитель заснял на видео собственный переворот в кювет (видео)

Источник материала: Onliner

Александр перевернулся на Audi 80 сегодня утром неподалеку от Гродно. По его словам, он понял, что под колесами сплошной лед, и убрал ногу с педали газа, двигался на передаче. После этого машину занесло. Водитель делится видео случившего, снятым из салона.

«Ехал на рыбалку, — рассказал Александр сайту AutoGrodno. — На выезде из Гродно меня остановили сотрудники ГАИ, проверили документы, похвалили, что машина в таком хорошем состоянии, и я поехал дальше. Вообще, мой автомобиль в отличном техническом состоянии, я над ним работал два года подряд. Машина с первого раза проходит техосмотр, стоит новая зимняя резина „Белшина“, новый огнетушитель, аптечка и все в таком духе. Машину очень люблю».

Так Audi 80 выглядела до ДТП:





В какой-то момент парень понял, что под колесами лед: «Двигался только на передаче со скоростью 60 км/ч при разрешенных 90 км/ч. Осознавал коварность такой дороги и был предельно аккуратен. Но вдруг машину повело, совершенно непредсказуемо. Audi съехала со скользкой колеи и зацепила снег на асфальте, в этот момент я окончательно потерял управление. По записи видно, как машина разворачивается поперек дороги и сносит на бетонный столбик. Считаю, что из-за того, что машина „напоролась“ на бетонный столбик, произошел переворот. Иначе бы Audi соскользнула днищем на поле».

«Удивительно, на мне ни одной царапины. Испытал лишь шок, — дополнил автомобилист. — Я был пристегнут, автомобиль полностью уберег мое здоровье. И ведь это 30-летний автомобиль. Правда, у самой Audi помяты двери, крыша, капот, крылья, с одного колеса слезла шина. Интересно, что все двери открываются и закрываются, как будто геометрия кузова не нарушилась. Сразу после переворота возле него остановился автомобиль скорой помощи. Медики проезжали мимо и поинтересовались, нужна ли помощь. Через минуту остановился милицейский патруль. В то время я уже звонил своему отцу и в ГАИ. Еще через пару минут мимо ехал трактор дорожников с метелкой, но почему-то не чистил дорогу. Я махнул ему рукой, и водитель остановился. Он зацепил веревкой мою Audi и вытянул ее из кювета. Благодарю».









Что было дальше? «Ко мне приехали те самые сотрудники ГАИ, которые проверяли у меня документы еще 10 минут назад, — вспоминает молодой человек. — Как так, говорят, мы ж с тобой только что разговаривали. Они запротоколировали ситуацию и сказали, что отправляют дело на изучение. В будущем со мной свяжутся и пояснят, как мне действовать дальше. Один из сотрудников куда-то звонил и говорил: „Срочно, направляйте технику, по дороге невозможно ехать“. Но увы, и через полтора часа дорогу убирать не приехали. Очень странно, что никто не приехал посыпать дорогу. Очевидно, что ее ни разу не обслуживали после вчерашней метели. А ведь в километре отсюда городской центр отдыха. С места переворота автомобиль уехал своим ходом. Лишь вместо поврежденного колеса поставили запаску».