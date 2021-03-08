







Прокуратура организовала проверку по поводу того, что у пенсионера забор – бело-красно-белый. С сентября на собственном подворье Михаил Русак размещал бело-красно-белый флаг. Когда его украли неизвестные, пенсионер купил и поставил новые флаги, их приехали снимать около двадцати человек – представители милиции, сельсовета, коммунальщики. Они зашли на частную территорию, несмотря на запрет хозяина. Потом Михаила Русака оштрафовали на 405 рублей.





Согласно протоколу, Михаил Русак «не предпринял должных мер по поддержанию в надлежащем состоянии внешнего вида жилого дома и других сооружений, а именно разместил на крыше сооружения и фасаде жилого дома незарегистрированную символику (бело-красно-белые флаги)».





«Для меня бело-красно-белый флаг – это символ Христа, чистоты и пролитой Христом крови за нас», – говорил Михаил Русак.





И после этого случая пенсионер МВД покрасил свой забор и гараж в «политические» цвета.





«Опять ко мне приходили те же неизвестные, что и первый раз, видимо, милиционеры. Требовали закрасить забор. Я спрашивал у них, в какой цвет мне красить и потребовал, чтобы представили нормативный акт, на который они ссылаются. Я говорил, что тридцать лет работал в милиции и боролся с оборотнями в погонах, еще при банде Морозова. Делал это в том числе и ради них и их детей, чтобы они жили в счастливой стране, а не служили одному только человеку», – сказал Русак.





«Раньше меня поздравляли с Днем милиции как пенсионера. Я им обратно ту открытку отдал и написал, что я к такой милиции не имею никакого отношения, к такой, которая служит преступному режиму. И все – больше открыток не присылали», – прокомментировал Русак.







