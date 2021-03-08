Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Почему не в намордниках?". Пророчества галактики "Кин-дза-дза"

Как знаменитое "Ку!" едва не поставило выход фильма под угрозу? Как "кацап" превратился в "пацака"? И что бывает с обществом, у которого нет цветовой дифференциации штанов? Вспоминаем злободневные фразы "Кин-дза-дзы".

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