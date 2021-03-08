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"Почему не в намордниках?". Пророчества галактики "Кин-дза-дза"

08.03.2021 19:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Почему не в намордниках?". Пророчества галактики "Кин-дза-дза"

Как знаменитое "Ку!" едва не поставило выход фильма под угрозу? Как "кацап" превратился в "пацака"? И что бывает с обществом, у которого нет цветовой дифференциации штанов? Вспоминаем злободневные фразы "Кин-дза-дзы".

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"Я маску сниму и надышу вам тут!": трагикомедия "Кин-дза-дза" еще 35 лет назад гротескно описала нашу сегодняшнюю жизнь.
 
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