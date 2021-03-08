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Беларусь запустит производство «Спутника V» в конце марта

08.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь запустит промышленное производство российской вакцины «Спутник V» в конце марта, сообщает БЕЛТА.

Заместитель министра здравоохранения республики Дмитрий Чередниченко рассказал, что первую партию вакцины – «валидационную» – выпустили еще 26 февраля. Сейчас 15 тысяч ампул проходят «экспертизу на устойчивость, эффективность» и другие показатели в институте имени Гамалеи.

«И с 30-31 марта мы уже начнем производить вакцину. По плану – 500 тысяч доз ежемесячно. Это довольно большие объемы», – подчеркнул Чередниченко.

Ранее сообщалось, что выпуск «Спутника V» должен полностью обеспечить потребность Беларуси в вакцине против COVID-19. Первыми испытали российскую прививку медики, находившиеся в зоне риска.



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Планируется, что каждый месяц будут выпускать 500 тысяч доз вакцины.
 
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