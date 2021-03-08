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Беларусь запустит производство «Спутника V» в конце марта
08.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь запустит промышленное производство российской вакцины «Спутник V» в конце марта, сообщает
Заместитель министра здравоохранения республики Дмитрий Чередниченко рассказал, что первую партию вакцины – «валидационную» –
Ранее сообщалось, что выпуск «Спутника V» должен полностью
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Планируется, что каждый месяц будут выпускать 500 тысяч доз вакцины.
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