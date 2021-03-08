Председателя БАЖ пригласили в Следственный комитет 10 марта













БАЖ " Андрею Бастунцу позвонили из Следственного комитета и предложили прийти туда утром 10 марта, чтобы принять участие в осмотре содержимого изъятого во время обыска сейфа. И вот председателю ОО"" Андрею Бастунцу позвонили из Следственного комитета и предложили прийти туда утром 10 марта, чтобы принять участие в осмотре содержимого изъятого во время обыска сейфа.





Напомним, что 16 февраля по решению Следственного комитета обыски прошли в офисе организации, а также у некоторых сотрудников. С тех пор офис ОО "БАЖ" остается опечатанным, а счет организации — арестован. Это парализовало работу организации.





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