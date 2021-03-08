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Председателя БАЖ пригласили в Следственный комитет 10 марта
Источник материала: Партизан
Белорусская ассоциация журналистов обратилась в Следственный комитет с заявлением, в котором просила разблокировать доступ в офис организации, а также вернуть печать и уставные документы, находившиеся в сейфе.
И вот председателю ОО"
Напомним, что 16 февраля по решению Следственного комитета обыски прошли в офисе организации, а также у некоторых сотрудников. С тех пор офис ОО "БАЖ" остается опечатанным, а счет организации — арестован. Это парализовало работу организации.
Белорусская ассоциация журналистов - международно признанная организация, член международной и Европейской федераций журналистов.
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Белорусская ассоциация журналистов обратилась в Следственный комитет с заявлением, в котором просила разблокировать доступ в офис организации, а также вернуть...
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