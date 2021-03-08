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Принц Гарри и Меган Маркл тайно поженились за три дня до официальной церемонии
Источник материала: ОНТ
Меган Маркл и принц Гарри признались, что их реальная свадьба на самом деле состоялась за три дня до транслируемой мировыми СМИ публичной церемонии бракосочетания. Соответствующий рассказ прозвучал в интервью телеведущей Опре Уинфри,
Официальная церемония прошла 18 мая 2018 года, венчание состоялось в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Семьи новобрачных на частной церемонии не присутствовали.
Ранее сообщалось, что в том же интервью Меган Маркл
Фото: Damir Sagolj / Reuters
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Меган Маркл и принц Гарри признались, что их реальная свадьба на самом деле состоялась за три дня до транслируемой мировыми СМИ публичной церемонии...
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