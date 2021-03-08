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В Англии собака за пять лет похудела на 9 кило, но потом снова набрала вес из-за пандемии

08.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Англии собака за пять лет похудела на 9 кило, но потом снова набрала вес из-за пандемии

60-летняя Карен Аллен из Вулверхэмптона (Великобритания) рассказала Metro историю своего пса по кличке Оскар – собака за пять лет похудела на 9 кило, но потом снова набрала вес из-за пандемии.

В 2016 году спаниель Оскар начал худеть. Раньше животное весило около 22 кг, при этом средний вес представителей этой породы – порядка 8 кг. Аллен всерьез занялась здоровьем питомца. Британка записала пса на плавание и тщательно следила за его питанием. В итоге Оскар похудел на 9 килограмм.

Однако из-за локдауна Оскар перестал посещать бассейн, а сама хозяйка в условиях пандемии начала баловать питомца вкусной едой.

Сейчас собака снова напоминает себя на старых снимках. Сколько точно набрал Оскар, источник не уточняет.

Фото: Caters News

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60-летняя Карен Аллен из Вулверхэмптона (Великобритания) рассказала Metro историю своего пса по кличке Оскар – собака за пять лет похудела на 9 кило, но потом снова...
 
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