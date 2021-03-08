Меган Маркл призналась в желании совершить самоубийство

Источник материала: ОНТ

Меган Маркл призналась в желании совершить суицид. Соответствующие слова супруги принца Гарри прозвучали в интервью телеведущей Опре Уинфри, опубликованном каналом CBS.

По словам Маркл, она чувствовала изолированность из-за требований воздерживаться от публичных выступлений. Герцогиня отметила, что хранила молчание не по собственному желанию, а из-за давления семьи мужа.

Ранее сообщалось , что в том же интервью Меган Маркл намекнула на расизм в королевской семье.

Фото: Legion Media

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