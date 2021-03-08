|
Меган Маркл призналась в желании совершить самоубийство
Источник материала: ОНТ
Меган Маркл призналась в желании совершить суицид. Соответствующие слова супруги принца Гарри прозвучали в интервью телеведущей Опре Уинфри,
По словам Маркл, она чувствовала изолированность из-за требований воздерживаться от публичных выступлений. Герцогиня отметила, что хранила молчание не по собственному желанию, а из-за давления семьи мужа.
Ранее
Фото: Legion Media
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Меган Маркл призналась в желании совершить суицид. Соответствующие слова супруги принца Гарри прозвучали в интервью телеведущей Опре Уинфри, опубликованном...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)