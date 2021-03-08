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Доктор Мясников: частые головокружения могут указывать на развитие серьезных заболеваний
Источник материала: ОНТ
Многие ошибочно считают, что головокружение – это симптом вегето-сосудистой дистонии. Российский врач общей практики, врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном»
Специалист подчеркнул, что диагноза «вегето-сосудистая дистония» не существует. Под этим термином ошибочно подразумевают головокружения, панические атаки, депрессию и проблемы со щитовидной железой.
Мясников обратил внимание: при головокружениях необходимо обращаться к врачу отоларингологу, а не к невропатологу.
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Многие ошибочно считают, что головокружение – это симптом вегето-сосудистой дистонии. Российский врач общей практики, врач-кардиолог и телеведущий Александр...
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