Скандал на финале ЧМ по лыжным гонкам в Оберстдорфе: норвежец Йоханес Клебо дисквалифицирован

Источник материала: ОНТ

Чемпионат мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе завершился грандиозным скандалом.

На финише мужского марафона на 50 километров норвежец Йоханес Клебо жестко нарушил правила, когда пытался обойти Александра Большунова. В итоге россиянин сломал палку и финишировал только третьим. Но затем Клебо был дисквалифицирован. А победа досталась ещё одному норвежскому гонщику – Эмилю Иверсону. Триумфатором турнира стала сборная Норвегии с 18 медалями, российские лыжники завоевали пять наград.

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