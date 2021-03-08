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Скандал на финале ЧМ по лыжным гонкам в Оберстдорфе: норвежец Йоханес Клебо дисквалифицирован

08.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Скандал на финале ЧМ по лыжным гонкам в Оберстдорфе: норвежец Йоханес Клебо дисквалифицирован

Чемпионат мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе завершился грандиозным скандалом.

На финише мужского марафона на 50 километров норвежец Йоханес Клебо жестко нарушил правила, когда пытался обойти Александра Большунова. В итоге россиянин сломал палку и финишировал только третьим. Но затем Клебо был дисквалифицирован. А победа досталась ещё одному норвежскому гонщику – Эмилю Иверсону. Триумфатором турнира стала сборная Норвегии с 18 медалями, российские лыжники завоевали пять наград. 

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Чемпионат мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе завершился грандиозным скандалом. На финише мужского марафона на 50 километров норвежец Йоханес Клебо...
 
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