|
Скандал на финале ЧМ по лыжным гонкам в Оберстдорфе: норвежец Йоханес Клебо дисквалифицирован
Источник материала: ОНТ
Чемпионат мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе завершился грандиозным скандалом.
На финише мужского марафона на 50 километров норвежец Йоханес Клебо жестко нарушил правила, когда пытался обойти Александра Большунова. В итоге россиянин сломал палку и финишировал только третьим. Но затем Клебо был дисквалифицирован. А победа досталась ещё одному норвежскому гонщику – Эмилю Иверсону. Триумфатором турнира стала сборная Норвегии с 18 медалями, российские лыжники завоевали пять наград.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе завершился грандиозным скандалом. На финише мужского марафона на 50 километров норвежец Йоханес Клебо...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)