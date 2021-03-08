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Зимний характер погоды сохранится. Прогноз погоды на 9 марта

08.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Зимний характер погоды сохранится. Прогноз погоды на 9 марта

Весна, наступив по календарю, решила не торопиться и разразилась снегом, порывистым ветром и морозами. В первую половину наступившей недели сохранится зимний характер погоды, но уже во второй начнется постепенное потепление, которое будет сопровождаться осадками и порывистым ветром.

Во вторник, 9 марта, скажется влияние прохладного антициклона над Польшей, по периферии которого продолжит поступать холодный воздух с северо-запада Европы. В результате осадков будет немного, но ночные морозы сохранятся.

Завтра переменная облачность. Ночью пройдет небольшой кратковременный снег. Днем преимущественно без осадков. Влажность до 70%. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ночью северо-западный умеренный, днем неустойчивый слабый. Атмосферное давление будет медленно расти.

В восемь утра температура воздуха составит от -4°C по юго-западу до -11°C мороза по северо-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4–6 градусов прохладнее. В середине дня – от -2°C по Брестской и Гродненской областям до -7°C по Витебской. К вечеру – от -2°C по юго-западу до -9°C мороза по северо-востоку.

В среду сохранится влияние прохладных воздушных масс, поступающих с северных широт. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, лишь по северо-востоку пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Влажность до 80%. Температура воздуха ночью от -3°C по юго-западу до -10°C мороза по северо-востоку, при прояснениях до -12°C. Днем от -4°C по северу до +1°C по югу. Во второй половине недели в атмосфере произойдет перестройка и начнут поступать более теплые воздушные массы с юго-запада Европы. Температура начнет повышаться, но будет пасмурно, сыро, ветрено, мокрый снег с дождем.

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Весна, наступив по календарю, решила не торопиться и разразилась снегом, порывистым ветром и морозами. В первую половину наступившей недели сохранится зимний...
 
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