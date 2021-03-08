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«Нью-Джерси Дэвилс» обыграл «Бостон» в матче НХЛ

08.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Нью-Джерси Дэвилс» обыграл «Бостон» в матче НХЛ

Клуб белорусского форварда Егора Шаранговича «Нью-Джерси Дэвилс» обыграл «Бостон» в Национальной хоккейной лиге.

Встреча завершилась минимальной победой «дьяволов», а единственную шайбу забросил Кайл Палмиери. Исход поединка был решен лишь за четыре минуты до окончания третьего периода. Егор Шарангович результативных баллов не набрал. Но провел на льду 16 минут, сделал один перехват и заблокировал бросок соперника. 

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Клуб белорусского форварда Егора Шаранговича «Нью-Джерси Дэвилс» обыграл «Бостон» в Национальной хоккейной лиге. Встреча завершилась минимальной победой...
 
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