Беларусь нарастила экспорт легковых авто в два раза в 2020 году

Источник материала: ОНТ

Экспорт легковых автомобилей Беларуси в 2020 году вырос в два раза по сравнению с 2019 годом. За границу мы продали почти 40 тысяч машин. И это на фоне того, что мировой авторынок рухнул на 20%.





А ведь еще несколько лет назад производства легковых автомобилей в Беларуси не было вообще. После запуска «Белджи» только за прошлый год белорусы продали за рубеж машин на $188 млн. При этом сложности в год пандемии есть. Нестабильность валют, низкая доступность кредитов или, к примеру, стоимость доставки автокомпонентов из Китая. Цена на железнодорожные перевозки увеличилась: если раньше контейнер стоил $2700, то сейчас в два раза дороже. Объяснение этому логичное – поставки на запад есть, а вот обратно эшелоны идут пустыми. Как следствие, транспортные расходы отражаются на себестоимости автомобиля. Исходя из сложностей работы на мировом рынке, планы заводы сбалансированы с теми заказами, которые есть на рынке.

И всё это только отправная точка. Как итог – создание целой отрасли легкового автомобилестроения в стране, завод «Белджи» станет локомотивом, дальше – появятся заводы автокомпонентов, чтобы увеличить уровень локализации. Плюс доля импортозамещения станет больше, то есть по дорогам страны будет ездить больше отечественных автомобилей.

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