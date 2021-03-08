Торжественный прием в честь 8 Марта провел губернатор Гродненской области Владимир Караник

Источник материала: ОНТ

В честь 8 Марта прошел торжественный прием председателя облисполкома Гродненщины – в нем приняли участие 25 женщин.





В преддверии весеннего праздника представительницы слабого пола из всех районов Гродненской области, внесшие значительный вклад в ее развитие, встретились с председателем облисполкома. Теплыми словами, цветами и памятными подарками поздравили мудрых и целеустремленных женщин Принеманского края – среди них руководители и специалисты сфер промышленности, образования, здравоохранения, культуры и агропромышленного сектора. Кроме того, трем многодетным дамам были вручены Ордена матери.

Государство работает над улучшением условий труда женщин, над укреплением семьи, много внимания уделяется охране материнства и детства. Одно из важных решений – семейный капитал, средства которого можно использовать досрочно, к примеру на улучшение жилищных условий. В планах – расширение мер, направленных на поддержку матерей. Например, активно обсуждается вопрос включения периода, который многодетная мама находится в декретном отпуске, в общий трудовой стаж.

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