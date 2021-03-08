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Белорусские полярники поздравили женщин с 8 Марта
Источник материала: ОНТ
Поздравления из Антарктиды. Участники 13-й белорусской экспедиции обратились ко всем женщинам с теплыми словами.
Ученые отвлеклись от исполнения государственной программы и строительства Белорусской антарктической станции «Гора Вечерняя» – это их основная миссия – и подготовили речь в честь 8 Марта. Главное в их словах женщинам «Спасибо за поддержку». В составе экспедиции этого сезона – научные сотрудники Академии наук и БГУ: биологи, энергетики, биофизики, программисты.
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Поздравления из Антарктиды. Участники 13-й белорусской экспедиции обратились ко всем женщинам с теплыми словами. Ученые отвлеклись от исполнения государственной...
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