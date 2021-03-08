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Наталья Кочанова – о главных ценностях в жизни женщины

08.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наталья Кочанова – о главных ценностях в жизни женщины

Поддержка семьи – национальный приоритет. И это не громкое заявление, а курс, который государство поддерживает годами: от пособий до декретного отпуска. Всё, чтобы была возможность без раздумий, когда есть любовь, создавать семью и комфортно воспитывать подрастающее поколение. Эти приоритеты останутся и впредь. Накануне праздника спикер Совета Республики напомнила о главных ценностях: что важно для человека – важно для страны.  

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Для женщины очень важен профессиональный рост, очень важна семья, не менее важно женское счастье – это очень важно. В чем оно определяется? Прежде всего, когда рядом с тобой близкие люди, которые по духу тебе близки, родные. Наверное, с возрастом ты больше понимаешь ценность этого всего. Не надо забывать про то, для чего предназначение женщины – это семья, это дети. Это очень важно. Мы видим, что первородящие старше стали, семьи создают постарше. Но тут важно не опоздать, на мой взгляд».


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Поддержка семьи – национальный приоритет. И это не громкое заявление, а курс, который государство поддерживает годами: от пособий до декретного отпуска. Всё, чтобы...
 
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