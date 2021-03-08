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Наталья Кочанова – о главных ценностях в жизни женщины
Источник материала: ОНТ
Поддержка семьи – национальный приоритет. И это не громкое заявление, а курс, который государство поддерживает годами: от пособий до декретного отпуска. Всё, чтобы была возможность без раздумий, когда есть любовь, создавать семью и комфортно воспитывать подрастающее поколение. Эти приоритеты останутся и впредь. Накануне праздника спикер Совета Республики напомнила о главных ценностях: что важно для человека – важно для страны.
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Поддержка семьи – национальный приоритет. И это не громкое заявление, а курс, который государство поддерживает годами: от пособий до декретного отпуска. Всё, чтобы...
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