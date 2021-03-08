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8 Марта: как Международный женский день встречают в Беларуси?

08.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

8 Марта: как Международный женский день встречают в Беларуси?

Нежность, любовь и красота. В Беларуси сегодня отмечают самый женский праздник – 8 Марта. Миллионы мужчин с самого утра штурмуют цветочные магазины и выбирают подарки.


Угодить и быть оригинальным, никого не забыть и все успеть. Ещё в преддверии праздника в городах страны открылись цветочные ярмарки. Отбоя от покупателей нет. Кто-то берёт один букет, а кто-то несколько – всем родным женщинам и коллегам. Самые популярные цветы, конечно же, тюльпаны. От белоснежно-белого до насыщенного фиолетового. Мужчины терпеливо выбирают и стоят в очередях. Всё ради женских улыбок.

Универсального ответа на вопрос «Чего хочет женщина?» по-прежнему нет, однако в этот день ждут прежде всего внимания, заботы и теплых слов. Всё это делает главный весенний праздник удивительным.

Празднично и шумно сегодня на улицах в Жодино. Красивый забег собрал полтысячи участниц, которые 8 Марта встречают на бегу. Самой маленькой участнице – всего пять лет. Поэтому и дистанции разные: на выбор – два и пять километров. Несмотря на снег и легкий мороз, непогода не испортила настроение. В первую очередь девушки создают себе праздник сами.

И конечно, никто не ушел без награды. Все женщинам – медаль и, конечно, весенние тюльпаны. Дарят девушкам цветы сегодня и госавтоинспекторы. Такие остановки по требованию повышают настроение. Около полусотни букетов – только за первые два часа марафона.

Повышенное внимание сегодня не только пешеходам, но и прекрасным леди за рулём. Сотрудники ГАИ отправились в необычный рейд.

Для милых дам в центре города – фотозона с ретроавтомобилем «Победа». Женщины, кстати, самые дисциплинированные водители: почти не нарушают правила, а виновниками аварий становятся лишь в 5% случаев.

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Нежность, любовь и красота. В Беларуси сегодня отмечают самый женский праздник – 8 Марта. Миллионы мужчин с самого утра штурмуют цветочные магазины и выбирают...
 
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