В США застрелили рэпера Chucky Trill

Источник материала: ОНТ

В Джорджии (США) американский рэп-исполнитель Кори Детидж, более известный как Chucky Trill, был застрелен в своем собственном автомобиле. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на Mirror.

По сведениям источника, убийце удалось скрыться после совершения преступления. Мотивы злоумышленника неизвестны.

Прибывшие на место стрельбы медики боролись за жизнь Детиджа в течение нескольких часов. Мужчина скончался от полученных ранений.

Chucky Trill было 33 года.

Фото: @chuckytrillofficial

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