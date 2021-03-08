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В США застрелили рэпера Chucky Trill
Источник материала: ОНТ
В Джорджии (США) американский рэп-исполнитель Кори Детидж, более известный как Chucky Trill, был застрелен в своем собственном автомобиле. Об этом
По сведениям источника, убийце удалось скрыться после совершения преступления. Мотивы злоумышленника неизвестны.
Прибывшие на место стрельбы медики боролись за жизнь Детиджа в течение нескольких часов. Мужчина скончался от полученных ранений.
Chucky Trill было 33 года.
Фото: @chuckytrillofficial
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В Джорджии (США) американский рэп-исполнитель Кори Детидж, более известный как Chucky Trill, был застрелен в своем собственном автомобиле. Об этом информирует РИА...
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