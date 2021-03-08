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В США застрелили рэпера Chucky Trill

08.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США застрелили рэпера Chucky Trill

В Джорджии (США) американский рэп-исполнитель Кори Детидж, более известный как Chucky Trill, был застрелен в своем собственном автомобиле. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на Mirror.

По сведениям источника, убийце удалось скрыться после совершения преступления. Мотивы злоумышленника неизвестны.

Прибывшие на место стрельбы медики боролись за жизнь Детиджа в течение нескольких часов. Мужчина скончался от полученных ранений.

Chucky Trill было 33 года.

Фото: @chuckytrillofficial

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В Джорджии (США) американский рэп-исполнитель Кори Детидж, более известный как Chucky Trill, был застрелен в своем собственном автомобиле. Об этом информирует РИА...
 
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