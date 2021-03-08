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В Киеве белоруски присоединились к маршу украинских женщин под бело-красно-белыми флагами
Источник материала: Хартия'97
В Киеве белоруски присоединились к маршу украинских женщин под бело-красно-белыми флагами
Фотофакт.
Феминистские и правозащитные организации уже пять лет организуют женский марш в Украине. Ежегодно 8 марта женщины требуют от властей Украины ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин, сообщает
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