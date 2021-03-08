Источник материала: Хартия'97

В Киеве белоруски присоединились к маршу украинских женщин под бело-красно-белыми флагами 8.03.2021, 19:20

фото: Радыё Свабода

Фотофакт.

Феминистские и правозащитные организации уже пять лет организуют женский марш в Украине. Ежегодно 8 марта женщины требуют от властей Украины ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин, сообщает «Радыё Свабода» .



фото: Радыё Свабода



фото: Радыё Свабода

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