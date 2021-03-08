ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В «Слуге народа» создают движение «Зе!Женщины»

08.03.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В «Слуге народа» создают движение «Зе!Женщины»

1
  • 8.03.2021, 18:55
В «Слуге народа» создают движение «Зе!Женщины»
фото: unn.com.ua

В партии считают, что создание движения поможет увеличить женское представительство в украинской политике.

Партия "Слуга народа" создает движение "Зе!Женщины" для внедрения политики равенства на национальном и местном уровнях. Об этом заявил глава партии и первый замглавы парламентской фракции "Слуги народа" Александр Корниенко, сообщает 8 марта пресс-служба партии.

"В рамках движения "Зе!Женщины" депутаты парламента и местных советов, а также сторонники партии будут работать над усилением политического участия женщин, становлением равных прав и возможностей в Украине и реализацией национальной политики по гендерному равенству, в частности правительственной программы "Партнерство Биарриц" [по становлению равенства мужчин и женщин], инициированной первой леди Украины", – сказал Корниенко.

Как уточнила народный депутат от "Слуги народа" Марина Бардина, данное движение поможет увеличить женское представительство в украинской политике.

Как отметили в партии, в нынешнем созыве Верховной Рады наибольшее количество женщин за все время независимости Украины – 20,8%.

В 2019 году парламент принял новый Избирательный кодекс, где предусмотрена гендерная квота на выборах на уровне 40%. В каждой пятерке партийного избирательного списка должны быть как мужчины, так и женщины (не менее двух кандидатов каждого пола).

12 сентября 2020 года Офис президента сообщил, что Украина получила официальный статус участницы "Партнерства Биарриц", международной инициативы равных прав и возможностей для всех.

8 марта в мире отмечают Международный женский день.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В партии считают, что создание движения поможет увеличить женское представительство в украинской политике.
 
Новости дня
Новости разные
 
Председателя БАЖ пригласили в Следственный комитет 10 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by