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Военные летчики в Беларуси устроили музыкальный флешмоб для дам сердца (ВИДЕО)

08.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси военные летчики на авиабазе Мачулищи записали видеоклип с оригинальным поздравлением женщинам, сообщает «Российская газета».

Авиаторы прочитали стихи и спели популярные романсы, а затем прошли по взлетной полосе строем в виде цифры «8». Во время показательных полетов летчики создали воздушный букет отстрелом тепловых ловушек.

В Томске полицейские-кинологи поздравили с праздником горожанок. Помогал им в этом пес, который держал корзину цветов.



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Авиаторы прочитали стихи и спели популярные романсы, а затем прошли по взлетной полосе строем в виде цифры «8».
 
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