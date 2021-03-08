|
Военные летчики в Беларуси устроили музыкальный флешмоб для дам сердца (ВИДЕО)
08.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси военные летчики на авиабазе Мачулищи записали видеоклип с оригинальным поздравлением женщинам, сообщает
Авиаторы прочитали стихи и спели популярные романсы, а затем прошли по взлетной полосе строем в виде цифры «8». Во время показательных полетов летчики создали воздушный букет отстрелом тепловых ловушек.
В Томске полицейские-кинологи поздравили с праздником горожанок. Помогал им в этом пес, который
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авиаторы прочитали стихи и спели популярные романсы, а затем прошли по взлетной полосе строем в виде цифры «8».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)