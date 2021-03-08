Военные летчики в Беларуси устроили музыкальный флешмоб для дам сердца (ВИДЕО)

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси военные летчики на авиабазе Мачулищи записали видеоклип с оригинальным поздравлением женщинам, сообщает «Российская газета» .

Авиаторы прочитали стихи и спели популярные романсы, а затем прошли по взлетной полосе строем в виде цифры «8». Во время показательных полетов летчики создали воздушный букет отстрелом тепловых ловушек.