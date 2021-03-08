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Онлайн-просмотр дня. Фильм о резиденциях, авто и авиапарках Лукашенко смотрели одновременно более 100 тысяч человек
08.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В понедельник вечером команда Степана Путило презентовала на youtube фильм о роскошной жизни Лукашенко.
Уже ясно, что это самый массовый онлайн-просмотр в истории Беларуси. В фильме рассказали о том, что расположено в коридорах Дворца независимости, автопарке (в том числе с раритетными авто), авиапарке, истории дружбы с российским форбсом –
Более 100 000 человек
Смотрели премьеру около 19.20 8 марта
Отметим, в фильме не прозвучало нового для тех, кто следит за политической жизнью в Беларуси последние десятилетия. Для тех же, кто стал интересоваться минувшим летом, все разложено по пунктам.
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Онлайн-просмотр дня. Фильм о резиденциях, авто и авиапарках Лукашенко смотрели одновременно более 100 тысяч человек
В понедельник вечером команда Степана Путило презентовала на youtube фильм о роскошной жизни Лукашенко.
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