Онлайн-просмотр дня. Фильм о резиденциях, авто и авиапарках Лукашенко смотрели одновременно более 100 тысяч человек

Источник материала: Салiдарнасць

В понедельник вечером команда Степана Путило презентовала на youtube фильм о роскошной жизни Лукашенко.





Уже ясно, что это самый массовый онлайн-просмотр в истории Беларуси. В фильме рассказали о том, что расположено в коридорах Дворца независимости, автопарке (в том числе с раритетными авто), авиапарке, истории дружбы с российским форбсом – «дядей Мишей из Москвы» и другими белорусскими и зарубежными олигархами.

Более 100 000 человек Смотрели премьеру около 19.20 8 марта

Отметим, в фильме не прозвучало нового для тех, кто следит за политической жизнью в Беларуси последние десятилетия. Для тех же, кто стал интересоваться минувшим летом, все разложено по пунктам.