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Онлайн-просмотр дня. Фильм о резиденциях, авто и авиапарках Лукашенко смотрели одновременно более 100 тысяч человек

08.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В понедельник вечером команда Степана Путило презентовала на youtube фильм о роскошной жизни Лукашенко.

Онлайн-просмотр дня. Фильм о резиденциях, авто и авиапарках Лукашенко смотрели одновременно более 100 тысяч человек

Уже ясно, что это самый массовый онлайн-просмотр в истории Беларуси. В фильме рассказали о том, что расположено в коридорах Дворца независимости, автопарке (в том числе с раритетными авто), авиапарке, истории дружбы с российским форбсом – «дядей Мишей из Москвы» и другими белорусскими и зарубежными олигархами. 

Более 100 000 человек
Смотрели премьеру около 19.20 8 марта

Отметим, в фильме не прозвучало нового для тех, кто следит за политической жизнью в Беларуси последние десятилетия. Для тех же, кто стал интересоваться минувшим летом, все разложено по пунктам.

 
 
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В понедельник вечером команда Степана Путило презентовала на youtube фильм о роскошной жизни Лукашенко.
 
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