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Международный олимпийский комитет не признал Виктора Лукашенко президентом НОК Беларуси
Источник материала: Навiны
Исполком Международного олимпийского комитета на заседании 8 марта не признал Виктора Лукашенко президентом Национального олимпийского комитета Беларуси.
Кроме того, не признаны полномочия избранного в состав исполкома НОК председателя Федерации хоккея Дмитрия Баскова, сообщает
Виктор Лукашенко был
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Исполком Международного олимпийского комитета на заседании 8 марта не признал Виктора Лукашенко президентом Национального олимпийского комитета Беларуси.
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