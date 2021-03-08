Международный олимпийский комитет не признал Виктора Лукашенко президентом НОК Беларуси

Исполком Международного олимпийского комитета на заседании 8 марта не признал Виктора Лукашенко президентом Национального олимпийского комитета Беларуси.





Кроме того, не признаны полномочия избранного в состав исполкома НОК председателя Федерации хоккея Дмитрия Баскова, сообщает БелаПАН .