Виктора Лукашенко отказались признать главой Олимпийского комитета Беларуси

Источник материала: Onliner

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался признавать полномочия президента Олимпийского комитета Беларуси Виктора Лукашенко. В МОК назвали это «временной обеспечительной мерой». Таким образом, МОК не признал итоги выборов на пост главы Национального олимпийского комитета (НОК) РБ, которые прошли 26 февраля.

В МОК «с большим разочарованием» отметили, что НОК не смог полностью выполнить первый пункт решения Исполкома МОК (от 7 декабря 2020 года) о том, что предыдущее руководство НОК РБ не обеспечило надлежащую защиту белорусских спортсменов от политической дискриминации внутри страны. Известно, что Виктор Лукашенко был избран в ходе Олимпийского собрания. Он с апреля 2019 года исполнял обязанности первого вице-президента НОК. Александр Лукашенко был президентом НОК с мая 1997 года. Также Международный олимпийский комитет не признал членом исполкома Дмитрия Баскова, санкции против него и Виктора Лукашенко остаются действительными.

Кроме того, МОК принял ряд временных решений:

— приостановить все финансовые выплаты НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных со стипендиями спортсменов и подготовкой белорусской команды к Олимпийским играм и их участием в них;

— обратиться к соответствующим международным федерациям с просьбой обеспечить, чтобы все допущенные к соревнованиям белорусские спортсмены могли принимать участие в квалификационных соревнованиях к предстоящим Олимпийским играм без какой-либо политической дискриминации;

— приостановить любые обсуждения с НОК Беларуси проведение будущих мероприятий МОК;

— просить всех участников Олимпийского движения соблюдать эти меры в интересах защиты прав белорусских спортсменов и репутации Олимпийского движения;

— просить НОК Беларуси и входящие в его состав федерации обеспечить отсутствие политической дискриминации при участии белорусских спортсменов в квалификационных соревнованиях и в окончательном отборе команды НОК Беларуси на все Олимпийские игры;

— не приглашать высокопоставленных государственных служащих Республики Беларусь и не предоставлять им аккредитацию для участия в Олимпийских играх.

В МОК заверили, что будут продолжать следить за ситуацией и оставляют за собой право рассмотреть любые дальнейшие действия или отменить любые из этих временных мер, в зависимости от развития ситуации.