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Виктора Лукашенко отказались признать главой Олимпийского комитета Беларуси
Источник материала: Onliner
Международный олимпийский комитет (МОК)
В МОК «с большим разочарованием» отметили, что НОК не смог полностью выполнить первый пункт решения Исполкома МОК (от 7 декабря 2020 года) о том, что предыдущее руководство НОК РБ не обеспечило надлежащую защиту белорусских спортсменов от политической дискриминации внутри страны. Известно, что Виктор Лукашенко
Кроме того, МОК принял ряд временных решений:
— приостановить все финансовые выплаты НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных со стипендиями спортсменов и подготовкой белорусской команды к Олимпийским играм и их участием в них;
— обратиться к соответствующим международным федерациям с просьбой обеспечить, чтобы все допущенные к соревнованиям белорусские спортсмены могли принимать участие в квалификационных соревнованиях к предстоящим Олимпийским играм без какой-либо политической дискриминации;
— приостановить любые обсуждения с НОК Беларуси проведение будущих мероприятий МОК;
— просить всех участников Олимпийского движения соблюдать эти меры в интересах защиты прав белорусских спортсменов и репутации Олимпийского движения;
— просить НОК Беларуси и входящие в его состав федерации обеспечить отсутствие политической дискриминации при участии белорусских спортсменов в квалификационных соревнованиях и в окончательном отборе команды НОК Беларуси на все Олимпийские игры;
— не приглашать высокопоставленных государственных служащих Республики Беларусь и не предоставлять им аккредитацию для участия в Олимпийских играх.
В МОК заверили, что будут продолжать следить за ситуацией и оставляют за собой право рассмотреть любые дальнейшие действия или отменить любые из этих временных мер, в зависимости от развития ситуации.
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