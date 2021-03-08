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Госсекретарь США назвал Лукашенко последним диктатором Европы

08.03.2021 21:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госсекретарь США Энтони Блинкен на вручении ежегодных наград Госдепартамента за гражданское мужество женщинам из различных стран мира назвал Александра Лукашенко последним диктатором Европы.



Блинкен открыл церемонию, проходившую в формате телемоста, с чествования члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. По словам Блинкена, Колесникова рискует по сей день, поскольку находится в белорусской тюрьме. Он заявил, что Колесникова "мобилизовала женщин по всей стране, чтобы протестовать против правления Александра Лукашенко — последнего диктатора Европы".

Вашингтон продолжит добиваться её освобождения, а также всех политических заключённых в Белоруссии.
 
 
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Госсекретарь США Энтони Блинкен на вручении ежегодных наград Госдепартамента за гражданское мужество женщинам из различных стран мира назвал Александра...
 
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