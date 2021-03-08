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Комиссия спортсменов НОК написала в МОК, что в Беларуси нет дискриминации атлетов
Источник материала: Tut.by
Международный олимпийский комитет опубликовал письмо, которое пришло от комиссии спортсменов при НОК Беларуси. В нем рассказывается об отсутствии в стране дискриминации по политическому признаку.
В письме указывается, что спортсмены приняли участие в выборе нового президента Национального олимпийского комитета, а новый устав НОК соответствует рекомендациям МОК.
Отмечается, что в выборах принимали участие не только бывшие, но и действующие спортсмены. В их числе упоминаются Анастасия Мирончик-Иванова, Владислав Гончаров, Алла Цупер и Дарья Наумова. А члены комиссии, Дмитрий Довгаленок и Александр Богданович, были избраны на руководящие должности в НОК.
Также представители комиссии спортсменов рассказали об «информационных атаках», содержанием которых является возможное выступление Беларуси под нейтральным флагом, и выразили твердое намерение выступать под флагом Беларуси.
Упомянули они и спортсменов, которые высказывались против действующей власти.
«Политическая напряженность в нашей стране стихла. У нас нет дискриминации по отношению к спортсменам и тренерам, которые были использованы в политических целях и втянуты в политические вопросы. Все спортсмены готовятся к Олимпийским играм вне зависимости от их политических взглядов», — говорится в заявлении.
По информации
Напомним, что сегодня МОК
«МОК разочарован, что НОК не учел информацию из нашего предыдущего решения от 7 декабря, где мы указывали, что руководство НОК Беларуси делает недостаточно для защиты спортсменов от дискриминации по политическому признаку», — говорится в заявлении НОК.
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Международный олимпийский комитет опубликовал письмо, которое пришло от комиссии спортсменов при НОК Беларуси. В нем рассказывается об отсутствии в стране...
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