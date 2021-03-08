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Комиссия спортсменов НОК написала в МОК, что в Беларуси нет дискриминации атлетов

08.03.2021 21:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международный олимпийский комитет опубликовал письмо, которое пришло от комиссии спортсменов при НОК Беларуси. В нем рассказывается об отсутствии в стране дискриминации по политическому признаку.


Фото: noc.by

В письме указывается, что спортсмены приняли участие в выборе нового президента Национального олимпийского комитета, а новый устав НОК соответствует рекомендациям МОК.

Отмечается, что в выборах принимали участие не только бывшие, но и действующие спортсмены. В их числе упоминаются Анастасия Мирончик-Иванова, Владислав Гончаров, Алла Цупер и Дарья Наумова. А члены комиссии, Дмитрий Довгаленок и Александр Богданович, были избраны на руководящие должности в НОК.

Также представители комиссии спортсменов рассказали об «информационных атаках», содержанием которых является возможное выступление Беларуси под нейтральным флагом, и выразили твердое намерение выступать под флагом Беларуси.

Упомянули они и спортсменов, которые высказывались против действующей власти.

«Политическая напряженность в нашей стране стихла. У нас нет дискриминации по отношению к спортсменам и тренерам, которые были использованы в политических целях и втянуты в политические вопросы. Все спортсмены готовятся к Олимпийским играм вне зависимости от их политических взглядов», — говорится в заявлении.

По информации сайта НОК, председателем комиссии спортсменов является вице-президент комитета Дмитрий Довгаленок, против которого седьмого декабря МОК ввел санкции.

Напомним, что сегодня МОК не признал избрание Виктора Лукашенко новым президентом НОК, а Дмитрия Баскова — членом исполкома. Также организация продлила санкции, потребовав от федераций гарантировать спортсменам равные условия.

«МОК разочарован, что НОК не учел информацию из нашего предыдущего решения от 7 декабря, где мы указывали, что руководство НОК Беларуси делает недостаточно для защиты спортсменов от дискриминации по политическому признаку», — говорится в заявлении НОК.

 
 
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Международный олимпийский комитет опубликовал письмо, которое пришло от комиссии спортсменов при НОК Беларуси. В нем рассказывается об отсутствии в стране...
 
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