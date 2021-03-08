МОК не признал старшего сына Лукашенко президентом НОК Беларуси

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Также Международный олимпийский комитет не признал членом исполкома Дмитрия Баскова.





МОК подтвердил, что санкции против Виктора Лукашенко и Дмитрия Баскова остаются действительными. Таким образом, они не смогут посещать Олимпийские игры и другие мероприятия МОК. Организация не будет вести с ними переговоры, поддерживая контакт исключительно с генеральным секретарем НОК Полиной Головиной, сообщает SPORT.TUT.BY .

Международный олимпийский комитет также подтвердил, что все санкции к НОК Беларуси остаются в силе. Это значит, что Национальный олимпийский комитет не сможет получать финансовые выплаты, за исключением средств, предназначенных спортсменам.

Кроме того, МОК не будет приглашать на Олимпиаду высокопоставленных госслужащих Беларуси. Всем федерациям предписано обеспечить равное отношение ко всем спортсменам, исключив любую дискриминацию по политическим взглядам.

Письмо НОК: «В Беларуси нет дискриминации спортсменов по политическим взглядам»

Международный олимпийский комитет опубликовал письмо, которое пришло от комиссии спортсменов при НОК Беларуси. В нем рассказывается об отсутствии в стране дискриминации по политическому признаку.

В письме указывается, что спортсмены приняли участие в выборе нового президента Национального олимпийского комитета, а новый устав НОК соответствует рекомендациям МОК.

Отмечается, что в выборах принимали участие не только бывшие, но и действующие спортсмены. В их числе упоминаются Анастасия Мирончик-Иванова, Владислав Гончаров, Алла Цупер и Дарья Наумова. А члены комиссии, Дмитрий Довгаленок и Александр Богданович, были избраны на руководящие должности в НОК.

Также представители комиссии спортсменов рассказали об «информационных атак», содержанием которых является возможное выступление Беларуси под нейтральным флагом, и выразили твердое намерение выступать под флагом Беларуси.

Упомянули они и спортсменов, которые высказывались против действующей власти: «Политическая напряженность в нашей стране стихла. У нас нет дискриминации по отношению к спортсменам и тренерам, которые были использованы в политических целях и втянуты в политические вопросы. Все спортсмены готовятся к Олимпийским играм вне зависимости от их политических взглядов».

По информации сайта НОК, председателем комиссии спортсменов является вице-президент комитета Дмитрий Довгаленок, против которого седьмого декабря МОК ввел санкции.