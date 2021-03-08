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В Гродно перевернулся пескоразбрасывающий грузовик. Водитель говорит, что из-за легковушки впереди
Источник материала: Tut.by
В Гродно вечером 7 марта перевернулась пескоразбрасывающая машина. По словам ее водителя, ДТП спровоцировал водитель легковушки, которая ехала впереди. Люди не пострадали,
ДТП произошло на перекрестке улиц Ольшанской и Гродненской. По словам водителя пескоразбрасывающего МАЗа, машина, которая ехала перед ним, резко затормозила, и ему пришлось уходить от столкновения.
В результате МАЗ перевернулся и сбил дорожный знак.
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ДТП произошло вечером 7 марта на перекрестке улиц Гродненской и Ольшанской.
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