В Гродно перевернулся пескоразбрасывающий грузовик. Водитель говорит, что из-за легковушки впереди

Источник материала: Tut.by

В Гродно вечером 7 марта перевернулась пескоразбрасывающая машина. По словам ее водителя, ДТП спровоцировал водитель легковушки, которая ехала впереди. Люди не пострадали, пишет 015.by.



Фото: 015.by

ДТП произошло на перекрестке улиц Ольшанской и Гродненской. По словам водителя пескоразбрасывающего МАЗа, машина, которая ехала перед ним, резко затормозила, и ему пришлось уходить от столкновения.

В результате МАЗ перевернулся и сбил дорожный знак.

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