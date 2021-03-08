ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гродно перевернулся пескоразбрасывающий грузовик. Водитель говорит, что из-за легковушки впереди

08.03.2021 21:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно вечером 7 марта перевернулась пескоразбрасывающая машина. По словам ее водителя, ДТП спровоцировал водитель легковушки, которая ехала впереди. Люди не пострадали, пишет 015.by.


Фото: 015.by

ДТП произошло на перекрестке улиц Ольшанской и Гродненской. По словам водителя пескоразбрасывающего МАЗа, машина, которая ехала перед ним, резко затормозила, и ему пришлось уходить от столкновения.

В результате МАЗ перевернулся и сбил дорожный знак.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло вечером 7 марта на перекрестке улиц Гродненской и Ольшанской.
 
Новости дня
Новости разные
 
БФСС: «МОК продолжит следить за Беларусью и может ужесточить санкции»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by