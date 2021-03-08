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БФСС: «МОК продолжит следить за Беларусью и может ужесточить санкции»

08.03.2021 21:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС) Александр Опейкин прокомментировал решение МОК о санкциях в отношении НОК Беларуси.


«Это справедливое решение, которое показывает, что МОК внимательно следит за ситуацией в Беларуси и понимает, какие тут происходят процессы. Ведь санкции, принятые седьмого декабря, были по сути предварительными. НОК тогда получил рекомендации, что нужно сделать, чтобы они были сняты, но не прислушался. Как итог, МОК признал, что дискриминация спортсменов все еще имеет место и продлил действие санкций.

Мы четко видим, что, если ситуация не изменится уже на следующих исполкомах, санкции могут быть усилены. Даже сейчас МОК заявил о новых нарушениях, допущенных, в частности, во время олимпийского собрания и избрания руководства. Следующий исполком точно пройдет до начала Олимпиады. Предполагаю, что в конце весны», — сказал Опейкин.


Виктор Лукашенко. Фото: пресс-служба НОК

Он также рассказал, что БФСС продолжает работу по сбору информации о дискриминации спортсменов.

«Сейчас в стадии подготовки несколько сильных кейсов. Это вопиющие случаи дискриминации спортсменов, причем все это документально зафиксировано, и служит неопровержимым доказательством продолжения репрессий в белорусском спорте. Все будет подготовлено и разложено по полкам», — заявил Александр Опейкин.

Напомним, что сегодня МОК продлил санкции и заявил о непризнании Виктора Лукашенко президентом НОК Беларуси, а Дмитрия Баскова — членом исполкома.

«МОК разочарован, что НОК не учел информацию из нашего предыдущего решения от 7 декабря, где мы указывали, что руководство НОК Беларуси делает недостаточно для защиты спортсменов от дискриминации по политическому признаку», — говорится в заявлении МОК.

 
 
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Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС) Александр Опейкин прокомментировал решение МОК о санкциях в отношении НОК Беларуси.
 
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