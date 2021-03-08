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Белорусские баскетболистки узнали соперниц на ЧЕ-2021
Источник материала: Хартия'97
Белорусские баскетболистки узнали соперниц на ЧЕ-2021
Наша команда входит в топ-5 сборных Европы.
Женская сборная Беларуси сыграет в группе с командами Испании, Словакии и Швеции на предстоящем чемпионате Европы. Это стало известно после прошедшей 8 марта жеребьевки, передает
Группа А: Испания, Швеция, Беларусь, Словакия
Группа В: Сербия, Италия, Черногория, Греция.
Группа С: Словения, Бельгия, Турция, Босния и Герцеговина.
Группа D: Франция, Россия, Чехия, Хорватия.
Финальная часть женского чемпионата Европы-2021 пройдет с 17 по 27 июня в Испании и Франции. Команды разделены на четыре квартета, откуда только лучшие напрямую попадут в 1/4 финала розыгрыша. Дружины, которые займут вторые и третьи места, поспорят за выход в эту стадию соревнований, в поединках 1/8 финала.
В топ-5 женских баскетбольных сборных Европы входят Испания, Франция, Бельгия, Сербия и Беларусь.
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Наша команда входит в топ-5 сборных Европы.
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