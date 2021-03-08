Источник материала: Хартия'97

Белорусы стали заключать соглашения о детях 8.03.2021, 20:54

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Что оно дает родителям?

Белорусский нотариат предлагает новый вариант решения «детского» вопроса. Если раньше регулировать семейные отношения супруги могли в рамках брачного договора либо соглашения об уплате алиментов, то сейчас, по инициативе Белорусской нотариальной палаты, появилась еще одна возможность, пишет kp.by .

Все родители независимо от того, регистрировали они брак или нет, могут заключить соглашение о детях и определить, с кем останутся несовершеннолетние, как они будут общаться со вторым родителем, какое участие он принимает в их воспитании. В частности, в соглашении определяется размер алиментов, порядок выезда детей за границу, оплату за обучение и хобби ребенка.

Такой возможностью воспользовались уже 76 родительских пар, сообщает БНП. Там привели пример: мать, планируя переезд заграницу к новому супругу, заключила соглашения о детях с отцом ребенка, рожденного вне брака.

- Бывшие гражданские супруги обратились к нотариусу, который помог им четко обозначить, что ребенок должен проводить с отцом не менее трех месяцев в году, мать обязуется привозить его на каникулы, - объясняют нотариусы. - Также был установлен размер помощи, которую оказывает отец, привязав сумму к курсу валют.

Новая возможность появилась, благодаря изменениям в Кодексе о браке и семье, которые инициировала БНП.

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