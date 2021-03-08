Почобут: «У отца и сына одна и та же проблема»

Источник материала: Салiдарнасць

Известный журналист прокомментировал новость о том, что Международный олимпийский комитет не признал старшего сына Лукашенко – Виктора – президентом НОК Беларуси.

– В Беларуси два президента. Папа рулит страной, а сын - Национальным олимпийским комитетом, – пишет Анджей Почобут. – После сегодняшнего решения МОК у них одна и та же проблема – мир не признает их легитимности. Видимо у Лукашенко это наследственное...