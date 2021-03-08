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Почобут: «У отца и сына одна и та же проблема»
08.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Известный журналист прокомментировал новость о том, что Международный олимпийский комитет не признал старшего сына Лукашенко – Виктора – президентом НОК Беларуси.
– В Беларуси два президента. Папа рулит страной, а сын - Национальным олимпийским комитетом, –
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Известный журналист прокомментировал новость о том, что Международный олимпийский комитет не признал старшего сына Лукашенко – Виктора – президентом НОК...
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