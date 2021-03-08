|
Фотофакт. Гигантская проекция со Светланой Тихановской в Грушевке
08.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Такую картину могли наблюдать жители и гости Минска вечером 8 марта.
«С праздником, наш президент Светлана Георгиевна:)», — так прокомментировали проекцию с народным лидером авторы, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такую картину могли наблюдать жители и гости Минска вечером 8 марта.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)