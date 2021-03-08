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В Испании ультраправые женщины напали на феминисток
Источник материала: ОНТ
Несколько женщин ультраправых взглядов напали на феминисток, проводивших в Мадриде (Испания) связанную с Международным женским днем акцию. Об этом
Власти автономного сообщества Мадрид на прошлой неделе из-за эпидемии COVID-19 запретили проведение 8 марта массовых мероприятий и митингов. Несмотря на это, в испанской столице прошла организованная студенческим профсоюзом акция, в ней приняли участие свыше 100 человек. Мероприятие завершилось на площади Пуэрта-дель-Соль. По завершении акции участники начали скандировать призывы к равноправию женщин и мужчин.
Некоторые люди в то же время начали оскорблять собравшихся. Несколько женщин начали бить феминисток. Вскоре вмешалась полиция.
Фото: РИА «Новости» / Джорди Бойшареу
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Несколько женщин ультраправых взглядов напали на феминисток, проводивших в Мадриде (Испания) связанную с Международным женским днем акцию. Об этом информирует РИА...
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