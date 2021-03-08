Страсти на сцене: премьера спектакля «Княжна Мери» прошла с аншлагом

Источник материала: ОНТ

Страсти разыгрались не на шутку. «Княжна Мери» – премьера спектакля по мотивам романа Михаила Лермонтова. Герои нашего времени – актёры театрального проекта «ТриТформаТ» – покорили всех. Зрители смеялись, плакали, аплодировали. Сегодня в Большом зале Дворца Республики был аншлаг. Одну из важных ролей в постановке исполнил Президентский оркестр.

Даже читающая публика, которой не надо напоминать о сюжете «Княжны Мери», не представляла, какой её ждёт водоворот в виде фарса, драмы, трагедии. Сегодня – полное погружение в театр. Сделать героем романа всех, кто пришёл, – режиссёрский ход.

Татьяна Самбук, режиссёр спектакля «Княжна Мери» (Россия): «Главный приём – это общение со зрителем. "Княжна Мери" построена на дневнике, постоянно мы идём по мыслям Печорина, по датам определённым, по событиям, как он это чувствует. Получается такой эффект одного субъективного взгляда. В режиме реального времени всё происходит».

Спектакль в одном действии далеко не детский – от 16 лет и старше. Чуть больше часа «о дружбе и предательстве, страстной и страшной любви» – из превью к «Княжне Мери». Здесь нет актёров второго плана и эпизодников. Все герои заслуживают внимания.

Вера Полякова, актриса, художественный руководитель театрального проекта «ТриТформаТ»: «Как бы мне ни хотелось сыграть Джульетту или Офелию, я уже понимаю, что немного в другой возрастной категории и другом темпераменте. Мне нравится эта роль княгини Лиговской. Очень "эротическая" роль. Я из тех мамаш, которые ещё в соку. Хочется самой ещё блистать, быть желанной, любимой».

В этом спектакле ни на секунду эмоции не спрячешь за складками кулис. И музыканты – «в роли». Работают с крупным планом. Видеокамера здесь тоже «глаз» зрителя. Следует за лермонтовским «водным обществом» везде, где шипы, там и розы.

«Княжна Мери» направлена на успех – отнюдь не ирония. Премьера вызвала невероятный – и вполне понятный – ажиотаж. Классика – это герой вне времени. Только посмотрите на количество ремейков старых фильмов. Спектакль будет повторяться, только уже не в такой большой форме.

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