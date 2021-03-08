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Страсти на сцене: премьера спектакля «Княжна Мери» прошла с аншлагом
Источник материала: ОНТ
Страсти разыгрались не на шутку. «Княжна Мери» – премьера спектакля по мотивам романа Михаила Лермонтова. Герои нашего времени – актёры театрального проекта «ТриТформаТ» – покорили всех. Зрители смеялись, плакали, аплодировали. Сегодня в Большом зале Дворца Республики был аншлаг. Одну из важных ролей в постановке исполнил Президентский оркестр.
Даже читающая публика, которой не надо напоминать о сюжете «Княжны Мери», не представляла, какой её ждёт водоворот в виде фарса, драмы, трагедии. Сегодня – полное погружение в театр. Сделать героем романа всех, кто пришёл, – режиссёрский ход.
Спектакль в одном действии далеко не детский – от 16 лет и старше. Чуть больше часа «о дружбе и предательстве, страстной и страшной любви» – из превью к «Княжне Мери». Здесь нет актёров второго плана и эпизодников. Все герои заслуживают внимания.
В этом спектакле ни на секунду эмоции не спрячешь за складками кулис. И музыканты – «в роли». Работают с крупным планом. Видеокамера здесь тоже «глаз» зрителя. Следует за лермонтовским «водным обществом» везде, где шипы, там и розы.
«Княжна Мери» направлена на успех – отнюдь не ирония. Премьера вызвала невероятный – и вполне понятный – ажиотаж. Классика – это герой вне времени. Только посмотрите на количество ремейков старых фильмов. Спектакль будет повторяться, только уже не в такой большой форме.
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Страсти разыгрались не на шутку. «Княжна Мери» – премьера спектакля по мотивам романа Михаила Лермонтова. Герои нашего времени – актёры театрального проекта...
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