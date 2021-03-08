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Manizha представит Россию на «Евровидение-2021»

08.03.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Manizha представит Россию на «Евровидение-2021»

Manizha представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021». В прямом эфире зрители за нее отдали большинство голосов. Об этом сообщает «Первый канал».


Конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 18 по 22 мая. Пока информации о том, пустят ли зрителей, нет. Из-за COVID-19 конкурс пройдет с ограничениями.

Конкурс «Евровидение-2020» был отменен из-за пандемии. От России должна была поехать группа Little Big.

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Manizha представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021». В прямом эфире зрители за нее отдали большинство голосов. Об этом сообщает «Первый канал». ...
 
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