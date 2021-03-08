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Принц Гарри раскрыл пол будущего ребенка
Источник материала: ОНТ
Британский принц Гарри во время беседы с телеведущей Опрой Уинфри раскрыл пол будущего ребенка. Интервью было
Принц Гарри добавил, что теперь в их семье будет четыре человека и две собаки. Меган Маркл эту информацию подтвердила.
Ранее сообщалось, что в том же интервью герцогиня
Фото: Joe Pugliese / Reuters
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Британский принц Гарри во время беседы с телеведущей Опрой Уинфри раскрыл пол будущего ребенка. Интервью было опубликовано каналом CBS. Принц Гарри добавил, что...
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