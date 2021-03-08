Источник материала: ОНТ

Стеклозавод «Неман» расширяет географию поставок. Белорусский хрусталь известного бренда теперь украшает обеденные столы и служит элементом декора в домах египтян. Посуда с арабским мотивом появилась и на столичных прилавках.





Специально для заказчика из Египта на заводе совместно с художниками с Ближнего Востока разработали новый ассортимент толстостенных рюмок, бокалов и фужеров. Отличительная особенность – массивная фигурная ножка, напоминающая колонну мечети и рисунок с элементами арабского искусства. Сегодня завод «Неман» – единственный в Беларуси, который выпускает высокохудожественные изделия. Каждая партия уникальна, с неповторимым рисунком, созданным вручную. От того и ценится во всем мире.

Татьяна Стукачева, продавец-консультант фирменного магазина предприятия «Стеклозавод «Неман»: «Америка, Польша, Литва. У нас есть постоянный покупатель, который прилетает к нам из Англии. Его любимый набор 18-предметный, который идет в подарочной коробке. О приезжает к нам с чемоданом. Сразу спрашивает, есть ли два набора. Он покупает не только этот набор. Он так же покупает вазочки для сервировки стола и фруктов, то чем можно порадовать свою семью».

Хрусталь по-прежнему в моде. Спрос как на наборы для повседневного применения, так и на эксклюзивные изделия. К примеру, бокалы для вина с основаниями в виде карточных мастей, стаканы для виски на две грани, букет из хрупких, но неувядающих цветов, или подарок коллекционеру – хрустальный мешочек с мышкой. Покупателей порадуют и приятные скидки размером до 70%.

Светлана Кисляк, заведующая фирменным магазином предприятия «Стеклозавод «Неман»: «Если приходит молодая пара, то они выбирают современное – там, где нет нарезки, что – то прозрачное. Это может быть и хрусталь, и стекло, но с минимальным рисунком. Если приходят ценители хрусталя, у нас для них есть огромный выбор, и мы стараемся держать ассортимент всегда. Ни один покупатель не уходит от нас без покупки, а еще приобретает больше изделий, чем планировал».

Несмотря на большой и постоянно обновляющийся ассортимент, завод работает с заказчиками по индивидуальным эскизам. Просят столовый набор с гравировкой фамильного герба, подарочные кубки на спортивные мероприятия или памятный презент высокопоставленным гостям. Хрустальные совы для победителей игры «Что? Где? Когда? в Беларуси» – тоже работа завода «Неман».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram