|
Стеклозавод «Неман» расширяет географию поставок
Источник материала: ОНТ
Стеклозавод «Неман» расширяет географию поставок. Белорусский хрусталь известного бренда теперь украшает обеденные столы и служит элементом декора в домах египтян. Посуда с арабским мотивом появилась и на столичных прилавках.
Специально для заказчика из Египта на заводе совместно с художниками с Ближнего Востока разработали новый ассортимент толстостенных рюмок, бокалов и фужеров. Отличительная особенность – массивная фигурная ножка, напоминающая колонну мечети и рисунок с элементами арабского искусства. Сегодня завод «Неман» – единственный в Беларуси, который выпускает высокохудожественные изделия. Каждая партия уникальна, с неповторимым рисунком, созданным вручную. От того и ценится во всем мире.
Хрусталь по-прежнему в моде. Спрос как на наборы для повседневного применения, так и на эксклюзивные изделия. К примеру, бокалы для вина с основаниями в виде карточных мастей, стаканы для виски на две грани, букет из хрупких, но неувядающих цветов, или подарок коллекционеру – хрустальный мешочек с мышкой. Покупателей порадуют и приятные скидки размером до 70%.
Несмотря на большой и постоянно обновляющийся ассортимент, завод работает с заказчиками по индивидуальным эскизам. Просят столовый набор с гравировкой фамильного герба, подарочные кубки на спортивные мероприятия или памятный презент высокопоставленным гостям. Хрустальные совы для победителей игры «Что? Где? Когда? в Беларуси» – тоже работа завода «Неман».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стеклозавод «Неман» расширяет географию поставок. Белорусский хрусталь известного бренда теперь украшает обеденные столы и служит элементом декора в домах...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)