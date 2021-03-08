Совет от мэра Гродно, как растопить в праздник женское сердце

Источник материала: ОНТ

Красивые, умные, талантливые – комплименты в адрес наших женщин звучат из уст мужчин сегодня по всей стране. А какая она – прекрасная леди Беларуси? Статистики составили к празднику из 5 млн. наших дам средний портрет: 43 года, живет в городе, замужем, отдыхает чаще у телевизора, а работает в сфере образования и медицины. Но есть еще одна профессия, которая ни в одну сухую статистику не попадает – это мама. Мы включили ее в список и отправились в Гродненскую область, чтобы узнать, чем живут, о чем мечтают и какой видят свою жизнь представительницы самых популярных белорусских профессий.

Вуз Вероника Никитина закончила по специальности психиатр-нарколог. Отличница, активистка мечтала о карьере. Но вот уже почти год не расстается с градусником и пульсоксиметром. Даже в выходной приходит проверить самочувствие пациентов. В пандемию о специализации пришлось забыть и бороться с вирусом наравне со старшими коллегами. Не испугалась, и одной из первых смело вошла в красную зону.

Вероника Никитина, врач-нарколог Мостовской центральной районной больницы: «Было страшно всем, наверное, в тот момент. Но когда ты понимаешь, что вся опора населения на тебя, и люди на тебя надеются, ждут помощи от тебя, страх уходит на второй план. И ты начинаешь действовать, ты начинаешь искать пути решения, пути оказания помощи».

А в это же время на другом конце Гродненской области – в Институте развития образования идут занятия по педагогике – учителя приехали на курсы повышения квалификации.

И с помощью нестандартных заданий ректор института Светлана Сергейко помогает педагогам детальнее разобраться в профессии. Сама она посвятила педагогике больше 30 лет. Повышать квалификацию тех, кто учит других, – ее ежедневная обязанность. Институт – один из лучших в стране. И как бы не менялся мир – каждый день и себе, и другим, опытным и начинающим – отвечать ей приходится на один, но самый главный вопрос – как воспитать маленького человека умным, образованным, достойным гражданином своей страны.

Светлана Сергейко, ректор Гродненского областного института развития образования: «Что вы! Это самая благородная профессия. Взрастить будущее, построить будущее и видеть результаты своего труда – это такого дорого стоит. Я вижу выпускников педагогических вузов. Если бы вы знали, большинство из них с горящими глазами, душа у них раскрыта, они дают, хотят сами брать и передавать это».

И лишь на день, как в сказке о Золушке, они оторвутся от всех рабочих забот и приедут на праздник. На приеме у губернатора 25 лучших представительниц области, разных возрастов и профессий. За одним столом милиционеры, тренеры, социальные работники, учителя, врачи и директора заводов. Все успешные, сильные, ответственные принимают поздравления, цветы и подарки.

И не только все цветы, как в известной песне. Как растопить в праздник женское сердце – лайфхак мужчинам от главы региона. Мужчины, записывайте, пригодится.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома: «Какие сюрпризы мужчина может приготовить женщине? Только знаки внимания, сказать хотя бы раз в год слова, насколько мы их ценим. Иногда в суете, повседневности мы забываем говорить о том, что именно женщины раскрашивают нашу жизнь яркими красками, дарят незабываемые эмоции. Кроме того, что они охраняют наш семейный очаг. Они действительно наравне с нами играют очень важную роль в жизни государства».

Конечно, на приеме говорили не только комплименты. Вы только рожайте побольше деток – главный посыл от главы региона. А меры поддержки со стороны государства будут расти: многодетным включат декрет в общий трудовой стаж, расширятся возможности использования материнского капитала. И среди гостей есть та, которая эту программу уже перевыполнила.

Мать шестерых детей Елена Ленец вместе с младшими рассматривает фотографии с приема – столько внимания, скромной доярке он запомнился на всю жизнь. В маленькой деревне в Зельвенском районе она теперь звезда – как тут шутят, в 45 и в «Белый дом» попала, и получила Орден матери. Его теперь бережет. А премию – уже знает, потратит на стиральную машину в новый дом, куда скоро переедет вместе со всей большой семьей. Правда, старшие уже выросли, редко навещают. А вот младший Егорка год назад стал настоящим сюрпризом для уже состоявшихся родителей.

Кто-то из этих женщин проведет 8 Марта дома в кругу близких, кто-то на работе с коллегами. Город или деревня, семейный уют или профессиональный успех – каждая выбирает свой путь. Но есть и то, что всех женщин Беларуси объединяет. Как утверждают статистики, в любом уголке нашей страны прекрасные дамы главным в жизни считают здоровье, понимание близких, достаток и, конечно, любовь. А это уже для мужчин готовые рецепты того, как сделать женщину счастливой.

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