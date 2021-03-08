Дмитрий Басков о матче «Динамо» - СКА: В этот праздничный день мы не могли проиграть!

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты минского «Динамо» едут в Санкт-Петербург. Серия против СКА затягивается. Сегодня минчане победили на «Минск-Арене».

Нам удалось получить оперативный комментарий главы Федерации хоккея Беларуси. Как отметил Дмитрий Басков, в этот день наши хоккеисты просто не могли проиграть.

Дмитрий Басков, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь: «В этот праздничный день мы не могли проиграть! Наши парни просто не могли не отблагодарить своих болельщиков и, главное, прекрасных болельщиц, за их неугасаемую веру в команду и ту колоссальную поддержку, которую команда получила в последних матчах. Пусть эта победа станет настоящим подарком не только для прекрасной половины нашей страны, но и для каждого, кто оставался с клубом в эти непростые времена».

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