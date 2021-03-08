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Дмитрий Басков о матче «Динамо» - СКА: В этот праздничный день мы не могли проиграть!
Источник материала: ОНТ
Хоккеисты минского «Динамо» едут в Санкт-Петербург. Серия против СКА затягивается. Сегодня минчане победили на «Минск-Арене».
Нам удалось получить оперативный комментарий главы Федерации хоккея Беларуси. Как отметил Дмитрий Басков, в этот день наши хоккеисты просто не могли проиграть.
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Хоккеисты минского «Динамо» едут в Санкт-Петербург. Серия против СКА затягивается. Сегодня минчане победили на «Минск-Арене». Нам удалось получить оперативный...
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