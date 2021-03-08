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12 белорусских каратистов выступят на престижном турнире в Турции

08.03.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

12 белорусских каратистов выступят на престижном турнире в Турции

12 представителей Беларуси выступят на престижном турнире по каратэ WKF в Стамбуле (Турция) с 12 по 14 марта. Речь о первом этапе Премьер-лиги Karate1 2021, информирует портал Karate.ru.

В соревнованиях будут принимать участие свыше 600 спортсменов из 72 стран.

Турнир в турецкой столице станет для каратэ первым большим международным стартом за последние 12 месяцев.

На Премьер-лиге Karate1 в Стамбуле от Беларуси выступят:

  • Мария Алексеева (кумитэ до 68 кг)
  • Мария Азарова (кумитэ до 61 кг)
  • Мария Фурсова (ката)
  • Антон Исаков (кумитэ до 84 кг)
  • Иван Коробов (кумитэ до 75 кг)
  • Мария Кулинкович (кумитэ до 50 кг)
  • Артем Кравцов (кумитэ до 67 кг)
  • Олег Мелехин (кумитэ до 60 кг)
  • Девид Нгуен (кумитэ до 67 кг)
  • Глеб Сачковский (кумитэ до 75 кг)
  • Ирина Шарыкина (кумитэ до 55 кг)
  • Алексей Водчиц (кумитэ свыше 84 кг)

WKF (Всемирная федерация каратэ) признана Международным олимпийским комитетом. В 2018 году каратэ WKF дебютировало на юношеских Олимпийских играх. Первая «взрослая» Олимпиада для каратэ пройдет предстоящим летом в Токио (Япония).

Фото: Instagram Марии Фурсовой

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12 представителей Беларуси выступят на престижном турнире по каратэ WKF в Стамбуле (Турция) с 12 по 14 марта. Речь о первом этапе Премьер-лиги Karate1 2021, информирует...
 
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