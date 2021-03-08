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12 белорусских каратистов выступят на престижном турнире в Турции
Источник материала: ОНТ
12 представителей Беларуси выступят на престижном турнире по каратэ WKF в Стамбуле (Турция) с 12 по 14 марта. Речь о первом этапе Премьер-лиги Karate1 2021,
В соревнованиях будут принимать участие свыше 600 спортсменов из 72 стран.
Турнир в турецкой столице станет для каратэ первым большим международным стартом за последние 12 месяцев.
На Премьер-лиге Karate1 в Стамбуле от Беларуси выступят:
WKF (Всемирная федерация каратэ) признана Международным олимпийским комитетом. В 2018 году каратэ WKF дебютировало на юношеских Олимпийских играх. Первая «взрослая» Олимпиада для каратэ пройдет предстоящим летом в Токио (Япония).
Фото: Instagram Марии Фурсовой
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12 представителей Беларуси выступят на престижном турнире по каратэ WKF в Стамбуле (Турция) с 12 по 14 марта. Речь о первом этапе Премьер-лиги Karate1 2021, информирует...
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