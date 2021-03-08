12 белорусских каратистов выступят на престижном турнире в Турции

Источник материала: ОНТ

12 представителей Беларуси выступят на престижном турнире по каратэ WKF в Стамбуле (Турция) с 12 по 14 марта. Речь о первом этапе Премьер-лиги Karate1 2021, информирует портал Karate.ru.

В соревнованиях будут принимать участие свыше 600 спортсменов из 72 стран.

Турнир в турецкой столице станет для каратэ первым большим международным стартом за последние 12 месяцев.

На Премьер-лиге Karate1 в Стамбуле от Беларуси выступят:

Мария Алексеева (кумитэ до 68 кг)

Мария Азарова (кумитэ до 61 кг)

Мария Фурсова (ката)

Антон Исаков (кумитэ до 84 кг)

Иван Коробов (кумитэ до 75 кг)

Мария Кулинкович (кумитэ до 50 кг)

Артем Кравцов (кумитэ до 67 кг)

Олег Мелехин (кумитэ до 60 кг)

Девид Нгуен (кумитэ до 67 кг)

Глеб Сачковский (кумитэ до 75 кг)

Ирина Шарыкина (кумитэ до 55 кг)

Алексей Водчиц (кумитэ свыше 84 кг)

WKF (Всемирная федерация каратэ) признана Международным олимпийским комитетом. В 2018 году каратэ WKF дебютировало на юношеских Олимпийских играх. Первая «взрослая» Олимпиада для каратэ пройдет предстоящим летом в Токио (Япония).

Фото: Instagram Марии Фурсовой

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