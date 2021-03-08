«Самый дорогой за мою жизнь!» У одного их главных хитмейкеров и кумира молодежи вышел новый клип

Источник материала: Tut.by

У одного из главных молодых хитмейкеров и кумира молодежи Slava Marlow вышел клип «Ты горишь как огонь». Сейчас он на пятой строчке в трендах белорусского YouTube.

Выход клипа артист прокомментировал коротко: «Самый дорогой клип за всю мою жизнь!».

Слава Marlow больше известен работой с Моргенштерном, он работал над его хитами Cadillac, «Пососи» и El Problema, записанным вместе с Тимати. Но в конце 2020 года выпустил свой трек и клип «Снова я напиваюсь» , который тоже стал хитом и держался на первых строчках стриминг-платформ.