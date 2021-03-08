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«Самый дорогой за мою жизнь!» У одного их главных хитмейкеров и кумира молодежи вышел новый клип
Источник материала: Tut.by
У одного из главных молодых хитмейкеров и кумира молодежи Slava Marlow вышел клип «Ты горишь как огонь». Сейчас он на пятой строчке в трендах белорусского YouTube.
Выход клипа артист
Слава Marlow больше известен работой с Моргенштерном, он работал над его хитами Cadillac, «Пососи» и El Problema, записанным вместе с Тимати. Но в конце 2020 года выпустил свой трек и
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У одного из главных молодых хитмейкеров и кумира молодежи Slava Marlow вышел клип «Ты горишь как огонь». Сейчас он на пятой строчке в трендах белорусского YouTube.
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