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The New Yorker назвал актера и его лучшую роль в кино в 21 веке

09.03.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Издание The New Yorker составило топ лучших актерских работ в 21 веке. Первое место в нем занял Леонардо ДиКаприо и его роль в фильме «Волк с Уолл-стрит».


Кадр из фильма

Издание отмечает, что благодаря роли мошенника Джордана Белфорта ДиКаприо «нырнул еще глубже внутрь себя» и достиг «кинематографического апофеоза». К слову, именно за эту роль ДиКаприо получил второй «Золотой глобус» и был в очередной раз номинирован на «Оскар». Леонардо также выступил продюсером картины.

«Волк с Уолл-стрит» — фильм Мартина Скорсезе, основанный на одноименных мемуарах Джордана Белфорта и вышедший в мировой прокат 25 декабря 2013 года. Автором сценария выступил Теренс Уинтер. Это пятый совместный проект ДиКаприо со Скорсезе.

Сюжет фильма такой: 1987 год. Джордан Белфорт становится брокером в успешном инвестиционном банке. Вскоре банк закрывается после внезапного обвала индекса Доу-Джонса. По совету жены Терезы Джордан устраивается в небольшое заведение, занимающееся мелкими акциями. Его настойчивый стиль общения с клиентами и врожденная харизма быстро дает свои плоды. Он знакомится с соседом по дому Донни, торговцем, который сразу находит общий язык с Джорданом и решает открыть с ним собственную фирму.

В качестве сотрудников они нанимают нескольких друзей Белфорта, его отца Макса и называют компанию «Стрэттон Оукмонт». В свободное от работы время Джордан прожигает жизнь: лавирует от одной вечеринки к другой, вступает в сексуальные отношения с проститутками, употребляет множество наркотических препаратов. Однажды наступает момент, когда быстрым обогащением Белфорта начинает интересоваться агент ФБР.

В первую десятку лучших актерских работ по версии The New Yorker также вошли Адам Драйвер за первый сезон сериала «Девочки», Махершала Али («Лунный свет»), Джо Пеши за роль в фильме «Ирландец» и другие.

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Издание The New Yorker составило топ лучших актерских работ в 21 веке. Первое место в нем занял Леонардо ДиКаприо и его роль в фильме «Волк с Уолл-стрит».
 
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