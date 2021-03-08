«Пухляш» и «люди в черном». У Little Big - новый клип

Источник материала: Tut.by

У Little Big вышел новый клип Sex Machine — первый в этом году. Его режиссером по традиции стала Алина Пязок. В видео, помимо участников группы, снялся танцор Дима Красилов — тот самый «пухляш», которого многие узнали после клипа Uno для «Евровидения».

Клип напоминает пародию на музыкальные видео последних двух десятилетий прошлого века. В ролике также есть трое персонажей «людей в черном», которые в конце видео стирают «пухляшу» память: он отправляется в другой клип Little Big — на упомянутую песню Uno.