|
«Пухляш» и «люди в черном». У Little Big - новый клип
Источник материала: Tut.by
У Little Big вышел новый клип Sex Machine — первый в этом году. Его режиссером по традиции стала Алина Пязок. В видео, помимо участников группы, снялся танцор Дима Красилов — тот самый «пухляш», которого многие узнали
Клип напоминает пародию на музыкальные видео последних двух десятилетий прошлого века. В ролике также есть трое персонажей «людей в черном», которые в конце видео стирают «пухляшу» память: он отправляется в другой клип Little Big — на упомянутую песню Uno.
К слову, Илья Прусикин, фронтмен Little Big, признался, что группа
Читайте также
|
Свежие газеты
Архив (Разное)