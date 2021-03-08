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«Пухляш» и «люди в черном». У Little Big - новый клип

09.03.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У Little Big вышел новый клип Sex Machine — первый в этом году. Его режиссером по традиции стала Алина Пязок. В видео, помимо участников группы, снялся танцор Дима Красилов — тот самый «пухляш», которого многие узнали после клипа Uno для «Евровидения».

Клип напоминает пародию на музыкальные видео последних двух десятилетий прошлого века. В ролике также есть трое персонажей «людей в черном», которые в конце видео стирают «пухляшу» память: он отправляется в другой клип Little Big — на упомянутую песню Uno.

К слову, Илья Прусикин, фронтмен Little Big, признался, что группа не будет принимать участие в отборе на «Евровидение» в этом году.

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У Little Big вышел новый клип Sex Machine - первый в этом году. Его режиссером по традиции стала Алина Пязок. В видео, помимо участников группы, снялся танцор Дима Красилов -...
 
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