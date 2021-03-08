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США запустили обратный отсчет до новых мер против России

09.03.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

США запустили обратный отсчет до новых мер против России

  • 8.03.2021, 23:01
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США запустили обратный отсчет до новых мер против России

Власти США готовят серию мер против РФ.

Власти США готовят серию мер против России, которая будет включать новые экономические санкции и кибератаку - ответную на хакерский удар, поразивший десятки структур американского правительства в конце прошлого года.

Оба шага - в киберпространстве и санкционном поле - будут синхронизированы по времени и состоятся «в течение ближайших трех недель», сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников Белого дома.

По их словам, готовятся серия «секретных операций в российских сетях, которые спланированы так, чтобы быть очевидными для президента Владимира Путина, разведки и армии РФ, но остаться незамеченными для остального мира».

Киберудар будет сопровождаться «некоей формой экономических санкций», говорят источники NYT. По данным Bloomberg, Вашингтон рассматривает меры в отношении российских олигархов, заморозить активы которых призывали депутаты Европарламента, Бундестага и парламента Британии, передает finanz.ru.

Санкции против близких Путину бизнесменов могут быть введены в рамках Акта Магнитского, который позволяет включать в «черные списки» за нарушения прав человека или коррупцию.

Кроме того, готовятся санкции в соответствии с Актом Акта о запрещении химического оружия 1991 года, который обязывает администрацию наказывать режимы, использующие запрещенные вещества.

В качестве крайней меры обсуждается возможность санкций против российского госдолга, которые вызовут принудительное бегство капитала из России с обрушением рынка облигаций и рубля.

Впрочем, санкции против госдолга администрация Джо Байдена готова ввести только при поддержке ЕС, который пока не демонстрировал желания «сжигать мосты» с Москвой.

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Власти США готовят серию мер против РФ.
 
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