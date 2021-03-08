Источник материала: Хартия'97

Белорусский фонд спортивной солидарности: МОК оперативно отреагировал на нарушение прав человека в Беларуси 8.03.2021, 22:48

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Фото: Facebook

МОК не хочет признавать семью Лукашенко во главе НОК.

Международный олимпийский комитет (МОК) принял очень сильное решение, не признав Виктора Лукашенко президентом Национального олимпийского комитета (НОК). Такое мнение высказал исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС) Александр Опейкин в разговоре с «РБК Спорт» .

«Решение полностью совпадает с ожиданиями. Мы в первую очередь преследуем цель защиты прав спортсменов. При этом у нас нет цели лишения Белоруссии флага или отстранения кого-то», — заявил Опейкин. Он также отметил, что МОК оперативно отреагировала на нарушение прав человека в Беларуси. «Всем понятно, что Олимпийское собрание прошло не в соответствии с правилами, и Лукашенко был фактически назначен, а не избран», — добавил Опейкин.

«Александру Лукашенко было принципиально важно занять президента НОК, — заявил Опейкин — И после санкций со стороны МОК он решил поставить своего сына, чтобы сохранить преемственность. И теперь вновь появилась необходимость провести переизбрание». По мнению Опейкина, то, что МОК не хочет признавать семью Лукашенко во главе НОК — это «важный шаг».

По мнению Опейкина немаловажно и то, что МОК не признал членом НОК Дмитрия Баскова, который является председателем Федерации хоккея Беларуси. Ранее сотрудники фонда обвинили Баскова в причастности к смерти гражданского активиста Романа Бондаренко, который погиб 12 ноября прошлого года в результате уличного нападения, и отправили соответствующее заявление в адрес IIHF и Международного олимпийского комитета (МОК). В нем они назвали действия Баскова «грубо порочащими репутацию хоккея как вида спорта».

БФСС был создан в августе 2020 года. Основной задачей организация называет финансовую, психологическую, организационную и любую другую помощь белорусским спортсменам, пострадавшим от действий режима.

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